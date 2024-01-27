27 января 2024, 20:12
Российский солдат в одиночку отбил атаку пяти элитных разведчиков ВСУ
WarGonzo: военный РФ в одиночку остановил штурм солдат ВСУ
Российский солдат в одиночку отразил атаку элитных разведчиков Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo.
На Авдеевском направлении военный забросал пятерых украинских боевиков гранатами. Российский солдат загнал их в угол и держал там, пока не подошло подкрепление. Мужчина сумел грамотно удержать позицию.
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«Еще один случай в копилку героических поступков, которые ежедневно совершают бойцы», — отметили авторы статьи.
Ранее морпех из Якутии с позывным Куба в одиночку справился с тремя военными ВСУ при выполнении задачи на Донецком направлении. Россиянин обратил одного в бегство, второго ликвидировал в кулачном бою, а третьего взял в плен.
Отличился также боец из Бурятии Иван Калашников. Он самостоятельно выгнал из опорного пункта 12 украинских штурмовиков. За заслуги солдат получил звезду Героя России.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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