Спецоперация 27 января 2024, 20:12 Российский солдат в одиночку отбил атаку пяти элитных разведчиков ВСУ WarGonzo: военный РФ в одиночку остановил штурм солдат ВСУ Pxhere

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Российский солдат в одиночку отразил атаку элитных разведчиков Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo.

На Авдеевском направлении военный забросал пятерых украинских боевиков гранатами. Российский солдат загнал их в угол и держал там, пока не подошло подкрепление. Мужчина сумел грамотно удержать позицию.

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«Еще один случай в копилку героических поступков, которые ежедневно совершают бойцы», — отметили авторы статьи.

Ранее морпех из Якутии с позывным Куба в одиночку справился с тремя военными ВСУ при выполнении задачи на Донецком направлении. Россиянин обратил одного в бегство, второго ликвидировал в кулачном бою, а третьего взял в плен.

Отличился также боец из Бурятии Иван Калашников. Он самостоятельно выгнал из опорного пункта 12 украинских штурмовиков. За заслуги солдат получил звезду Героя России.