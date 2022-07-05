Швейцария выступила против ареста российских активов

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис высказался против конфискации российских финансовых активов и их дальнейшей передачи Украине. Он заявил, что такой арест приведет к опасному прецеденту.

По словам швейцарского лидера, защита фундаментального права собственности является главным для либеральной демократии. Конфискация российских активов на сумму до 500 миллионов долларов станет опасным прецедентом для наделения руководств стран еще большей властью, которая будет идти вразрез с правами и свободами людей.

«Право собственности — это фундаментальное право человека», — привела слова Кассиса британская газета The Guardian.

Как подчеркнул президент, предложения об аресте активов нуждаются в конкретном юридическом обосновании.

Глава глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию и другие входящие в G7 страны принять законы, позволяющие конфисковать российские активы. Арестованные средства предложили передать в распоряжение украинским властям. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для восстановления страны потребуется 750 миллиардов долларов. Часть этой суммы планируют получить за счет арестованных российских активов.