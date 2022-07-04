Премьер-министр Украины назвал необходимую сумму для восстановления страны

Украине для восстановления потребуется 750 миллиардов долларов. Часть этих средств страна должна получить за счет арестованных активов российских предпринимателей и правительства. Как сообщила газета «Известия», с таким заявлением на международной конференции в Лугано выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что по предварительным оценкам, объем замороженных Западом российских активов составит до 500 миллиардов долларов.

«Кто должен заплатить за план восстановления, который уже сейчас оценивается в 750 миллиардов долларов? Мы считаем, что ключевым источником восстановления должны быть конфискованные активы России и российских олигархов», — заявил Шмыгаль.

Украинский премьер отметил, что некоторые страны уже начали процедуру конфискации замороженных средств, принадлежащих России.

По словам Шмыгаля, источником остальных средств на восстановление Украины станут гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций, инвестиции крупного бизнеса и субсидии из бюджета страны.

Инициативу о конфискации замороженных российских активов рассматривают власти Великобритании. Об этом сообщила министр иностранных дел королевства Лиз Трасс. По ее словам, все полученные деньги могут передать Украине.