Премьер-министр Украины назвал необходимую сумму для восстановления страны
ПремьерУкраины Шмыгаль предложил взять деньги на восстановление страны из активов России
Украине для восстановления потребуется 750 миллиардов долларов. Часть этих средств страна должна получить за счет арестованных активов российских предпринимателей и правительства. Как сообщила газета «Известия», с таким заявлением на международной конференции в Лугано выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он уточнил, что по предварительным оценкам, объем замороженных Западом российских активов составит до 500 миллиардов долларов.
«Кто должен заплатить за план восстановления, который уже сейчас оценивается в 750 миллиардов долларов? Мы считаем, что ключевым источником восстановления должны быть конфискованные активы России и российских олигархов», — заявил Шмыгаль.
Украинский премьер отметил, что некоторые страны уже начали процедуру конфискации замороженных средств, принадлежащих России.
По словам Шмыгаля, источником остальных средств на восстановление Украины станут гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций, инвестиции крупного бизнеса и субсидии из бюджета страны.
Инициативу о конфискации замороженных российских активов рассматривают власти Великобритании. Об этом сообщила министр иностранных дел королевства Лиз Трасс. По ее словам, все полученные деньги могут передать Украине.