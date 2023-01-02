Спецоперация 02 января 2023, 16:40 Российские войска заняли выгодные рубежи на Донецком направлении Минобороны РФ заявило об уничтожении до 70 военных ВСУ на Донецком направлении

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Военнослужащие ВС РФ смогли занять новые выгодные рубежи на Донецком направлении после поражения подразделений 60-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей», — уточнили в ведомстве.

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Благодаря комплексному огневому поражению на Южно-Донецком направлении российские военные уничтожили более 40 украинских боевиков, три бронированные машины и два пикапа. Бои велись в районе поселков Золотая Нива и Пречистовка.

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На Купянском направлении ВС РФ нанесли артиллерийские удары по позициям 103-й и 105-й бригад в Харьковской области. Противник потерял 30 военнослужащих и пять единиц техники.

На Краснолиманском направлении под прицел российской артиллерии попали подразделения 13-й и 95-й десантно-штурмовых бригад. Потери ВСУ составили 40 солдат, три бронетранспортера и два пикапа.

Всего ВС РФ уничтожили 355 самолетов противника с начала спецоперации.