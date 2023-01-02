02 января 2023, 16:40
Российские войска заняли выгодные рубежи на Донецком направлении
Минобороны РФ заявило об уничтожении до 70 военных ВСУ на Донецком направлении
Военнослужащие ВС РФ смогли занять новые выгодные рубежи на Донецком направлении после поражения подразделений 60-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей», — уточнили в ведомстве.
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Благодаря комплексному огневому поражению на Южно-Донецком направлении российские военные уничтожили более 40 украинских боевиков, три бронированные машины и два пикапа. Бои велись в районе поселков Золотая Нива и Пречистовка.
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На Купянском направлении ВС РФ нанесли артиллерийские удары по позициям 103-й и 105-й бригад в Харьковской области. Противник потерял 30 военнослужащих и пять единиц техники.
На Краснолиманском направлении под прицел российской артиллерии попали подразделения 13-й и 95-й десантно-штурмовых бригад. Потери ВСУ составили 40 солдат, три бронетранспортера и два пикапа.
Всего ВС РФ уничтожили 355 самолетов противника с начала спецоперации.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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