Армия 01 января 2023, 20:19 Российские бойцы уничтожили 355 самолетов противника с начала спецоперации Минобороны РФ: с начала СВО уничтожено 355 самолетов и 199 вертолетов противника

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Минобороны РФ подвело итоги специальной военной операции за 2022 год. Всего с начала проведения СВО российские военные уничтожили 355 самолетов и около трех тысяч беспилотников, сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве также рассказали, что за прошлый год в рамках спецоперации удалось подбить 199 вертолетов, 399 ЗРК и почти тысячу установок РСЗО. Танков и других боевых бронированных машин уничтожено 7350 штук. Также враг лишился 7756 артиллерийских орудий и минометов и почти восьми тысяч военных автомобилей.

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«Всей мощью огня. С начала проведения специальной военной операции уничтожено 355 самолетов противника. Продолжаем работу!» — написали в Telegram-канале МО.

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Ранее Минобороны показало на видео работу артиллеристов с пушками «Гиацинт-Б». В составе батареи этого орудия — призванные в рамках частичной мобилизации. В ведомстве отметили, что артиллеристы, хоть они и недавно на передовой, работают «четко и энергично».