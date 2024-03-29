Спецоперация 29 марта 2024, 15:01 Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении РИА «Новости»

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Российские военные в ходе боев на Донецком направлении заняли более выгодные позиции. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Всего за сутки противник лишился порядка 300 военнослужащих, пяти бронемашин, одного танка, трех автомобилей и американского бронетранспортера М113.

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«Подразделения группировки войск „Юг“ нанесли огневое поражение технике и живой силе 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 81-й аэромобильной, 5-й штурмовой, 28-й, 54-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районе населенных пунктов Часов Яр, Николаевка, Красногоровка, Курдюмовка, Антоновка и Андреевка Донецкой Народной Республики, а также Белогоровка Луганской Народной Республики», — завили в ведомстве.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы ВС России поразили гаубицу L-119, орудие Д-30, две гаубицы Д-20, станцию РЭБ «Нота» и три полевых оружейных склада боеприпасов ВСУ.

Ранее стало известно, что российские бомбардировщики Су-34 нанесли удар по ВСУ на Южно-Донецком направлении.