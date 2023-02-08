Спецоперация 08 февраля 2023, 16:49 Российские войска за сутки ликвидировали более 140 бойцов ВСУ на Донецком направлении Генерал-лейтенант Конашенков: ВСУ лишились более 140 бойцов на Донецком направлении РИА «Новости»

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Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время ежедневного брифинга о ходе спецоперации заявил, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки лишились более 140 военных на Донецком направлении. Выступление Конашенкова опубликовано в Telegram-канале военного ведомства РФ.

«На Донецком направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов и огневого поражения „Южной“ группировки войск за сутки уничтожено более 140 украинских военнослужащих», — сообщил он.

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Кроме этого ВСУ потеряли один танк, три пикапа, три автомобиля, а также гаубицу «Мста-Б» в заданном направлении. Помимо всего прочего российские войска в районах населенных пунктов Авдеевка и Славянск уничтожили два склада боеприпасов противника.

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Ранее Минобороны сообщило о больших потерях среди украинских военных на Южно-Донецком направлении. Там за сутки российские военные ликвидировали около 75 украинских боевиков.