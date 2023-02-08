08 февраля 2023, 15:47
ВС России за сутки уничтожили более 70 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили за сутки до 75 бойцов ВСУ около Угледара и Водяного в ДНР
Российские военные за последние сутки уничтожили до 75 националистов на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
На этом направлении удары наносили артиллерия группировки «Восток» и армейская авиация.
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«Нанесено поражение подразделениям 72-й механизированной, 1-й танковой и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Водяное Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.
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В результате этого за сутки ликвидированы 75 украинских военных, три боевые бронированные машины, два автомобиля, один танк и боевая машина пехоты. Ведомство уточнило, что около Угледара, Доброволья и Новомихайловки российские силы уничтожили три склада боеприпасов и горючего Вооруженных сил Украины.
Кроме того, за сутки на Донецком направлении Вооруженным силам РФ удалось ликвидировать свыше 140 украинских военнослужащих, а также гаубицу "Мста-Б", три автомобиля, три пикапа и один танк.
Минобороны РФ
ВСУ
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