02 апреля 2024, 13:18
Российские войска за март освободили в зоне СВО пять населенных пунктов
Шойгу: ВС России за март освободили пять населенных пунктов в ДНР и Запорожье
Российская армия с начала 2024 года установила в зоне СВО контроль над территорией площадью более 400 квадратных километров. За март военные выбили ВСУ из пяти населенных пунктов в Запорожской области и Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, сообщила пресс-служба ведомства.
Министр напомнил о провале контрнаступления ВСУ и рассказал, что ВС России продолжают отодвигать противника в зоне спецоперации.
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«Противник пытается закрепиться на отдельных рубежах и позициях, но ни на одном из направлений своих целей не достиг», — отметил Шойгу.
Министр обороны добавил, что российские бойцы освободили за прошедший месяц населенные пункты Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное в ДНР и поселок Мирное в Запорожье.
Ранее ВС России уничтожили под Харьковом пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ. За сутки российская авиация, артиллерия и ракетные войска также ликвидировали две пусковые установки, радиолокационный пункт наведения и машину боевого управления ЗРК С-300.
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