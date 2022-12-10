Спецоперация 10 декабря 2022, 14:16 Российские войска вышли на выгодные позиции на Краснолиманском направлении Минобороны заявило о выходе войск на выгодные рубежи Краснолиманского направления РИА «Новости»

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Успешное продвижение российских войск в сторону Красного Лимана вывело их на выгодные позиции. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

С занятых территорий российские военные продолжат вести наступательные действия, отодвигая противника. За минувшие сутки они уже сорвали две попытки контратаки подразделений ВСУ иностранных наемников в районе сел Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

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В результате нанесенного удара на месте уничтожены более 60 украинских и иностранных боевиков, боевая машина пехоты и два бронеавтомобиля.

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Еще одну попытку атаки подразделений противника на позиции российских войск остановили артиллерийским огнем на Южно-Донецком направлении. Украинские части с потерями отступили на исходные рубежи.