Важное 10 декабря 2022, 13:27 Российские войска сорвали попытки ВСУ и иностранных наемников зайти в ЛНР Минобороны сообщило о сорванных попытках ВСУ и иностранных боевиков атаковать ЛНР РИА «Новости»

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Наступательные действия российских военных на Краснолиманском направлении вывели их на выгодные рубежи, где они сорвали две попытки контратаки украинских боевиков и иностранных наемников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

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Он пояснил, что противник направлялся в сторону сел Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Под огнем артиллерии российских войск погибли до 60 украинских военных и иностранных наемников. Также на месте уничтожены боевая машина пехоты и два автомобиля.

Ударом на Купянском направлении российские войска ликвидировали более 30 украинских боевиков и три пикапа, дислоцированных около сел Синьковка и Кисловка Харьковской области.

На Донецком направлении российские войска продолжили успешное наступление и выбили противника из укрепленных опорных пунктов. За минувшие сутки на этом участке они уничтожили более 50 боевиков ВСУ, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении российские войска сорвали еще одну попытку атаки ВСУ, двигавшихся в сторону поселков Сладкое и Шевченко Донецкой Народной Республики. Под огнем артиллерии противник с потерями отступил на исходные рубежи.