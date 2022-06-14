Российские войска уничтожили три украинских взвода РСЗО «Град» в ДНР и ЛНР

Российские войска уничтожили высокоточным оружием воздушного базирования три украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град» в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передал Telegram-канал ведомства.

Взводы «Града» уничтожили в районах Бахмута и Переездного в ДНР и Лисичанска в ЛНР. Силы ВС РФ также ликвидировали оружием воздушного базирования два склада боеприпасов ВСУ в районе Горского в ЛНР и на южной окраине Харькова.

Оперативно-тактическая и армейская авиация за минувшие сутки поразила 101 район сосредоточения украинских боевиков и их военной техники. Уничтожили свыше 350 нацистов, три пункта управления, 13 танков и других боевых машин, шесть установок «Град», 14 артиллерийских орудий и 22 спецавтомобиля.

ВС РФ также уничтожили высокоточными ракетами «Калибр» арсенал боеприпасов ВСУ под Черниговом.