ВС России уничтожили «Калибрами» арсенал боеприпасов ВСУ в Черниговской области

Вооруженные силы (ВС) России с помощью высокоточных ракет «Калибр» уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Его слова процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Высокоточными ракетами большой дальности „Калибр“ в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области уничтожен арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ», — сказал он.

Также Конашенков сообщил, что ВС России прицельно ударили по 11 районам сосредоточения живой силы и украинской военной техники и восьми огневым позициям артиллерийских подразделений ВСУ. Для этого использовали высокоточные ракеты воздушного базирования. Среди пораженных целей — три взвода РСЗО «Град» около Бахмута и Переездного в ДНР, Лисичанск в ЛНР.

Кроме того, ВС России нанесли прицельные удары высокоточными ракетами воздушного базирования по двум складам боеприпасов в южной части Харькова и около населенного пункта Горский в ЛНР.