Спецоперация 27 февраля 2024, 15:43 Украинский штурмовик Су-25 сбили в Николаевской области Минобороны заявило о сбитом украинском штурмовике Су-25 под Николаевом РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны России сбили украинский штурмовик Су-25 около села Михайловка Николаевской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве добавили, что также за минувшие сутки средства противовоздушной обороны сбили 69 беспилотников и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

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Боеприпас и дроны украинские боевики запустили в сторону села Ольшана Харьковской области, населенных пунктов Чернополовка и Житловка Луганской Народной Республики, села Егоровка Донецкой народной Республики, сел Чубаревка, Чистополье и Сладкая Балка Запорожской области, а также населенных пунктов Васильевка и Корсунка в Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции украинские войска потеряли 575 самолетов, 267 вертолетов, 13 523 беспилотников, 474 зенитных ракетных комплекса, 15 252 танка и других бронированных машин, 1226 боевых единиц систем реактивных систем залпового огня, 8176 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 138 единиц специальной военной автомобильной техники.