Спецоперация 17 апреля 2024, 15:48 Российские войска уничтожили склады боеприпасов РДК Минобороны: ВС России уничтожили склады боеприпасов формирований РДК РИА «Новости»

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Российские военнослужащие уничтожили склады боеприпасов террористических формирований организации «Русский добровольческий корпус»*. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ликвидации принимали участие оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск российской армии.

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«Уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы „Донецк“, 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины и террористических формирований „РДК“*», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Также российские войска поразили живую силу и военную технику украинских боевиков в 132-х районах спецоперации. Группа уссурийских десантников ликвидировала снайперов ВСУ под Артемовском. Четырех украинских боевиков взяли в плен.

*РДК признан в России экстремистской организацией, ее деятельность и символы на территории страны запрещены.