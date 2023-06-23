Спецоперация 23 июня 2023, 07:23 Украинские боевики лишились склада боеприпасов в ДНР Минобороны: российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов и технику ВСУ в ДНР РИА «Новости»

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Российские военные выявили и ликвидировали склад боеприпасов украинских националистов рядом с селом Щербиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА «Новости» сообщил глава пресс-центра группировки войск «Восток» Вооруженных сил России Вадим Астафьев.

«Огнем артиллерии ВС России уничтожили пункт размещения 110-й механизированной бригады ВСУ в Авдеевке и склад боеприпасов в районе Щербиновки», — сказал он.

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Астафьев отметил, что также в ходе контрбатарейной борьбы российские силы уничтожили радиолокационную станцию AN/TPQ в районе Миньковки и самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства в районе Ивановки.

Также артиллеристы ликвидировали два миномета на позициях в районе Красногоровки и Марьинки, и буксируемую гаубицу 2А65 около населенного пункта Острое.

Ранее Минобороны показало на видео работу снайперских подразделений в зоне СВО.