23 июня 2023, 07:23
Украинские боевики лишились склада боеприпасов в ДНР
Минобороны: российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов и технику ВСУ в ДНР
Российские военные выявили и ликвидировали склад боеприпасов украинских националистов рядом с селом Щербиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА «Новости» сообщил глава пресс-центра группировки войск «Восток» Вооруженных сил России Вадим Астафьев.
«Огнем артиллерии ВС России уничтожили пункт размещения 110-й механизированной бригады ВСУ в Авдеевке и склад боеприпасов в районе Щербиновки», — сказал он.
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Астафьев отметил, что также в ходе контрбатарейной борьбы российские силы уничтожили радиолокационную станцию AN/TPQ в районе Миньковки и самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства в районе Ивановки.
Также артиллеристы ликвидировали два миномета на позициях в районе Красногоровки и Марьинки, и буксируемую гаубицу 2А65 около населенного пункта Острое.
Ранее Минобороны показало на видео работу снайперских подразделений в зоне СВО.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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