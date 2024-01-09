Спецоперация 09 января 2024, 04:13 Российские военные инженеры уничтожили немецкие кассетные мины под Купянском МО РФ: бойцы группировки «Запад» ликвидировали немецкие «кассеты» под Купянском РИА «Новости»

Читать 360tv в

Военные инженеры 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ликвидировали неразорвавшиеся немецкие кассетные мины на Купянском направлении. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«В ходе обстрела одного из населенных пунктов со стороны ВСУ на Купянском направлении один из снарядов попал на придомовую территорию частного дома. Военные инженеры 6-й общевойсковой армии группировки войск „Запад“ уничтожили неразорвавшиеся немецкие кассетные боеприпасы», — рассказали в ведомстве.

Реклама

В министерстве отметили, что за прошедшие семь дней российские войска уничтожили 200 разных украинских снарядов советского и натовского производства. Эти боеприпасы ВСУ используют для атаки мирных регионов.

Ранее в Минобороны сообщили, что системы ПВО России за сутки сбили 14 украинских беспилотников и снарядов РСЗО HIMARS. Украинские БПЛА уничтожили над небом населенных пунктов Новомихайловка и Пески в Донецкой Народной Республике, Голая Пристань и Раденск в Херсонской области, Новое и Каменка-Днепровская в Запорожской области.