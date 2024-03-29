Мир 29 марта 2024, 08:47 Российские дроны «Джокер» заставили сдаться бойцов ВСУ Разработчик Кузякин: дроны «Джокер» заставили сдаться украинских солдат РИА «Новости»

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Разработанные специалистами «Центра комплексных беспилотных решений» FPV-дроны «Джокер», которые применяются в зоне спецоперации, заставили сдаться в плен роту ВСУ. Об этом заявил гендиректор центра Дмитрий Кузякин. Его слова привело РИА «Новости».

«Наверное, уже никто не сможет повторить этот „рекорд“», — рассказал он.

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По его словам, украинские солдаты увидели массовое применение «Джокеров» и предпочли сдаться. То есть фактически один беспилотник «взял в плен» порядка 60 человек.

Кузякин оценил тактику российских военнослужащих, которые «размотали» линию украинской обороны с помощью дронов. И те поняли, что сопротивляться бесполезно.

Ранее в Минобороны сообщили, что бомбардировщики Су-34 нанесли точные удары по украинским позициям на Южно-Донецком направлении.