ВСУ потеряли 125 боевиков при попытке атаки на Николаево-Криворожском направлении | 360°

26 октября 2022, 13:18
ВСУ потеряли 125 боевиков при попытке атаки на Николаево-Криворожском направлении
Минобороны сообщило о провальной попытке ВСУ пройти в Николаево-Криворожском направлении
Украинские военные не оставляют попыток пробиться в Херсонскую область на Николаево-Криворожском направлении. Как сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, за минувшие сутки российская армия отбила еще несколько безуспешных атак.
Противник силами до двух батальонных тактических групп попытался пробиться к селам Ищенка, Брускинское, Кошара и поселку Пятихатки. Но все атаки успешно отбили российские войска.
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Украинские боевики потеряли до 125 человек, семь бронированных машин и 13 автомобилей.
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Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления ВСУ около города Артемовск в Донецкой Народной Республике и поселка Константиновка в Запорожской области. А также нанесли удары по огневым позициям 59 артиллерийских подразделений ВСУ, живой силе и военной технике в 177 районах.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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