ВСУ потеряли 125 боевиков при попытке атаки на Николаево-Криворожском направлении | 360°

Спецоперация 26 октября 2022, 13:18 ВСУ потеряли 125 боевиков при попытке атаки на Николаево-Криворожском направлении Минобороны сообщило о провальной попытке ВСУ пройти в Николаево-Криворожском направлении Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украинские военные не оставляют попыток пробиться в Херсонскую область на Николаево-Криворожском направлении. Как сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, за минувшие сутки российская армия отбила еще несколько безуспешных атак.

Противник силами до двух батальонных тактических групп попытался пробиться к селам Ищенка, Брускинское, Кошара и поселку Пятихатки. Но все атаки успешно отбили российские войска.

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Украинские боевики потеряли до 125 человек, семь бронированных машин и 13 автомобилей.

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Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления ВСУ около города Артемовск в Донецкой Народной Республике и поселка Константиновка в Запорожской области. А также нанесли удары по огневым позициям 59 артиллерийских подразделений ВСУ, живой силе и военной технике в 177 районах.