Российские войска ракетным ударом уничтожили склад боеприпасов под Львовом | 360°

Спецоперация 14 октября 2022, 14:18 Поделиться Telegram

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Viber Российские войска ракетным ударом уничтожили склад боеприпасов под Львовом Минобороны России сообщило об уничтожении арсенала с оружием НАТО под Львовом РИА Новости

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Арсенал в Львовской области с запасами вооружений и боеприпасами, переданных Украине странами запада, уничтожен ударом высокточного оружия. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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«Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в городе Броды Львовской области поражен арсенал, на который были доставлены и хранились значительные запасы поступившего от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов», — заявил представитель военного ведомства.

Накануне удар по военному объекту Львовской области подтвердил глава региональной администрации Максим Козицкий. Он заявил, попавшие ракеты уничтожили военное имущество. Но о чем конкретно идет речь он не уточнил.

Глава администрации отметил, что в объект попали две ракеты. О погибших и пострадавших Козицкий также не уточнил.

С начала недели российские войска нанесли серию массированных ударов высокоточным оружием по объектам связи, энергетики и военного управления Украины. В минувший четверг, 13 октября, воздушную тревогу объявили по всей территории страны.

Президент России Владимир Путин заявил, что оставлять без внимания преступления киевского режима невозможно. Он добавил, что следующий ответ окажется еще жестче, если украинцы продолжат совершать теракты в России.

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