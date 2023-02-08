Спецоперация 08 февраля 2023, 12:14 Командир «Ахмата» сообщил о переброске Киевом дополнительных сил в Донбасс Командир «Ахмата» Алаудинов: Киев перебрасывает дополнительные силы в Донбасс Сайт президента Украины

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Вооруженные силы Украины, почувствовав свою слабость, начали перебрасывать в Донбасс дополнительную поддержку с запада страны. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего вторым гвардейским Луганско-Северодонецким армейским корпусом (АК) Апты Алаудинов.

Он сообщил, что с противоположной стороны до него дошли сведения о тяжелом положении дел у ВСУ в Донбассе, что и заставило украинское командование принять решение о привлечении дополнительных сил.

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«В топку войны ежедневно забрасываются огромные силы и средства, которые снимаются с Херсонского, Харьковского направлений и даже с Западной Украины», — заявил он.

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Ранее Алаудинов сообщил, что российская армия уже скоро окружит Артемовск. По его словам, практически все пути продвижения противника перекрыты, за исключением одной дороги, которая также переходит под контроль ВС России.