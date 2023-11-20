Спецоперация 20 ноября 2023, 09:56 Российские войска продвинулись к лесопарку на юго-востоке Авдеевки ВС России продвинулись к лесопарковой зоне на юго-востоке Авдеевки РИА «Новости»

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Российские войска продвинулись в сторону лесопарковой зоны на юго-востоке Авдеевки. Об этом сообщил сайт «Военное обозрение».

Вооруженные силы России вышли на новые позиции. Они продвинулись к району лесопарка, который находится в западной стороне от промышленной зоны.

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«Часть украинских сил на этом направлении под ударами российских войск была вынуждена отойти к лесопарковому участку — к улице Докучаева — там, где она пересекается с упомянутым Ясиноватским переулком», — подчеркнули в публикации.

Также российские подразделения взяли под контроль железнодорожную станцию Ясиноватая-2, которая находится в черте Авдеевки. Кроме того, отечественные бойцы продвинулись в западную часть садового товарищества «Виноградники».

На сервере от Авдеевки Вооруженные силы Украины стали применять немецкие танки Leopard. С их помощью противник пытался отбить восточную часть села Степовое. Однако ВС России ликвидировали там как минимум два танка ВСУ.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер указал на отчаяние в рядах украинской армии. По его словам, ВСУ находятся в «печальном» положении и заставляют служить возрастных женщин.