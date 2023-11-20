Мир 20 ноября 2023, 04:33 Власти Украины настолько отчаялись, что призвали на службу бабушек — экс-разведчик ВС США Экс-разведчик Риттер: на Украине так отчаялись, что призвали на службу бабушек Официальный сайт президента Украины

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Украинская сторона теперь в «печальном» положении и заставляет немолодых женщин служить в ВСУ. Об этом сообщил экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в соцсети X.

Так он высказался о видеоролике, который опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко. На кадрах показали женщину, служащую в украинских войсках. Риттер отметил, что военной уже 54 года, она имеет троих детей и шесть внуков.

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«Положение, при котором стране нужно привлекать к борьбе 54-летних женщин, говорит о печальной реальности. <…> Украина буквально поглощает себя», — заявил он.

Ранее американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что страны Запада оказали много помощи Украине, однако ВСУ не продемонстрировали эффективных результатов на поле боя. По его словам, США поставили стране пять тысяч бронированных машин и передали миллиарды долларов. Теперь западные политики не надеются на победу украинской стороны.