Спецоперация 24 апреля 2024, 07:53 Российские войска продвинулись юго-восточнее Работина Рогов: ВС России продвинулись юго-восточнее запорожского села Работино РИА «Новости»

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Российские силы в зоне СВО сумели продвинуться юго-восточнее села Работино в Запорожской области, ВСУ лишились двух опорных пунктов. Об этом РИА «Новости» рассказал член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Наши ребята продвинулись на юго-восток от Работино, не менее чем на 800 метров. Один опорный пункт противника взяли под свой контроль, а другой уничтожили», — заявил он.

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Рогов добавил, что российские силы срезают Работинский выступ, который стал главным результатом контрнаступления украинских боевиков летом 2023 года. Также он отметил, что наибольшую активность противника зафиксировали в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное.

Минобороны в сводке во вторник сообщало, что бойцы группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли около полумиллиона человек с начала СВО.