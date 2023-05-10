Спецоперация 10 мая 2023, 05:57 Российская артиллерия сорвала три попытки ВСУ провести ротацию Артиллерия группы «Запад» ВС России сорвала три попытки ВСУ провести ротацию РИА «Новости»

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Три попытки солдат ВСУ провести ротацию подразделений сорваны артиллерией российской группировки войск «Запад». Также бойцы уничтожили самоходку «Акация». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский в разговоре с РИА «Новости».

Штурмовая и армейская авиация в ходе боевых действий нанесла 10 ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады, а также трех бригад территориальной обороны в полосе обороны 1-й танковой армии, отметил Зыбинский. Он уточнил, что все произошло на Купянском направлении.

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«Артиллерийским огнем сорваны три попытки провести ротацию подразделений вооруженных сил Украины на передовых позициях», — сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад».

По его словам, это случилось в районе населенных пунктов Двуречное, Синьковка и Табаевка.

Он также добавил, что российские военные огнем из реактивной системы залпового огня «Град» ликвидировали самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация». Технику поразили в районе урочища Волчий.

Российские военные в мае сменили тактику нанесения ударов с инфраструктуры на уничтожение резервных частей и складов украинских солдат. Как объяснил военный эксперт Владислав Шурыгин, это обусловлено тем, что обещанное Киевом контрнаступление перешло от планирования к подготовке. Российские бойцы начали борьбу с тыловыми эшелонами. Это, как отметил военный эксперт, осложнит подготовку противника к атакам.