10 мая 2023, 05:57
Российская артиллерия сорвала три попытки ВСУ провести ротацию
Артиллерия группы «Запад» ВС России сорвала три попытки ВСУ провести ротацию
Три попытки солдат ВСУ провести ротацию подразделений сорваны артиллерией российской группировки войск «Запад». Также бойцы уничтожили самоходку «Акация». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский в разговоре с РИА «Новости».
Штурмовая и армейская авиация в ходе боевых действий нанесла 10 ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады, а также трех бригад территориальной обороны в полосе обороны 1-й танковой армии, отметил Зыбинский. Он уточнил, что все произошло на Купянском направлении.
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«Артиллерийским огнем сорваны три попытки провести ротацию подразделений вооруженных сил Украины на передовых позициях», — сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад».
По его словам, это случилось в районе населенных пунктов Двуречное, Синьковка и Табаевка.
Он также добавил, что российские военные огнем из реактивной системы залпового огня «Град» ликвидировали самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация». Технику поразили в районе урочища Волчий.
Российские военные в мае сменили тактику нанесения ударов с инфраструктуры на уничтожение резервных частей и складов украинских солдат. Как объяснил военный эксперт Владислав Шурыгин, это обусловлено тем, что обещанное Киевом контрнаступление перешло от планирования к подготовке. Российские бойцы начали борьбу с тыловыми эшелонами. Это, как отметил военный эксперт, осложнит подготовку противника к атакам.
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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