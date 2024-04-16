16 апреля 2024, 14:02
Российские войска поразили украинские установки Paladin и Krab на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ лишились САУ Paladin, Krab и «Акация» на Донецком направлении
На Донецком направлении в ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили украинскую технику. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Вооруженные силы Украины лишились самоходных артиллерийских установок Paladin и Krab американского и польского производства. Также ВС России уничтожили САУ «Акация», орудие М119 и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».
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Подпольщик Сергей Лебедев 16 апреля сообщил, что российские войска атаковали расположение ВСУ в Новом Буге в Николаевской области. Выезд из города заблокировали, повторный удар привел к перебоям с электричеством.
ВС России поразили склады боеприпасов и горючего ВСУ, а также цеха производства и хранения БПЛА, сообщил RT.
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Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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