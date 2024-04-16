Спецоперация 16 апреля 2024, 14:02 Российские войска поразили украинские установки Paladin и Krab на Донецком направлении Минобороны: ВСУ лишились САУ Paladin, Krab и «Акация» на Донецком направлении U.S. Army/Keystone Press Agency / Global Look Press

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На Донецком направлении в ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили украинскую технику. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Вооруженные силы Украины лишились самоходных артиллерийских установок Paladin и Krab американского и польского производства. Также ВС России уничтожили САУ «Акация», орудие М119 и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

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Подпольщик Сергей Лебедев 16 апреля сообщил, что российские войска атаковали расположение ВСУ в Новом Буге в Николаевской области. Выезд из города заблокировали, повторный удар привел к перебоям с электричеством.

ВС России поразили склады боеприпасов и горючего ВСУ, а также цеха производства и хранения БПЛА, сообщил RT.