Спецоперация 29 марта 2023, 15:16 Российские войска поразили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области Минобороны: войска РФ разбили украинский склад боеприпасов в Харьковской области РИА «Новости»

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Подразделения ВС России в ходе спецоперации уничтожили украинский склад боеприпасов в Харьковской области. Кроме того, противник понес потери в живой силе на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

«В районе населенного пункта Старица Харьковской области поражен склад боеприпасов», — отметили в ведомстве.

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В министерстве уточнили, что на Купянском направлении противника атаковала авиация и артиллерия. Западная группировка войск уничтожила живую силу и технику ВСУ в районах шести населенных пунктов Харьковской области и и ЛНР.

Всего противник потерял 35 солдат, две бронемашины, два автомобиля и противотанковую пушку.

Двумя днями ранее российские военные также поразили склад боеприпасов в Харьковской области. Он принадлежал 103-й бригаде территориальной обороны. Удар нанесли в районе населенного пункта Берестовое.