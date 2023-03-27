27 марта 2023, 14:30
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов в ВСУ в Харьковской области
Российские военные ликвидировали склад боеприпасов украинских боевиков в Харьковской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области», — сказал он.
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Кроме того, огнем артиллерии, ракетных войск, армейской и оперативно-тактический авиации российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в 107 районах и 93 артиллерийским подразделениям на огневых позициях.
Также российские войска добились успехов в боях на Донецком направлении, уничтожив около 400 наемников и боевиков ВСУ за сутки. Украинская сторона потеряла здесь гаубицу Д-20, боевую машину РСЗО «Град», четыре пикапа, десять автомобилей и четыре бронированные машины.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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