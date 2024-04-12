Важное 12 апреля 2024, 16:12 Удар российских войск уничтожил место дислокации ВСУ в Сумах Подпольщик Лебедев: авиационные бомбы ударили по расположению ВСУ в Сумах РИА «Новости»

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Российская авиация ударила фугасными авиационными бомбами по расположению ВСУ в старом центре украинского города Сумы. Об этом в Telegram-канале сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он подчеркнул, что в городе прогремел сильный взрыв и в небо поднялся столб дыма. В старый центр выехали машины скорой помощи и экстренных служб.

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«„Пострадавших нет“ — заявили местные власти, ну и прекрасно, значит, гражданское население не пострадало», — добавил Лебедев.

Расположения ВСУ в селах Малая Токмачка и Левадное в Запорожской области попали под обстрел российских войск в пятницу, 12 апреля. Лебедев отмечал, что еще один удар по расположениям украинских войск около сел Малиновка и Работино, а также города Гуляйполе нанесли российские беспилотники.