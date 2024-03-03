Спецоперация 03 марта 2024, 15:29 Российские войска перехватили инициативу в боях за Работино Рогов заявил об ожесточенных боях российских военных с ВСУ в селе Работино РИА «Новости»

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Находящееся на линии соприкосновения в Запорожской области село Работино стало местом новых ожесточенных боев российских военных, которые перешли в наступление на позиции украинских сил. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что украинское командование перекинуло на этот участок дополнительные силы, осознав, что сдержать натиск российских войск оставшимся контингентом не удастся.

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«Идут ожесточенные бои высокой интенсивности со встречными атаками. Инициатива находится в руках наших военных, которые штурмуют опорные пункты противника», — рассказал о ситуации в Работине Рогов.

Общественник добавил, что украинские войска получили приказ любой ценой удержать контроль над населенным пунктом.

Министерство обороны России в минувший четверг, 29 февраля, сообщило о вводе российских подразделений в Работино и их закреплении на захваченных опорных пунктах ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что в освобождении села задействовали танкистов, мотострелков, пехотинцев и авиацию.