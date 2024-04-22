22 апреля 2024, 08:56
Российский танк Т-90М уничтожил бронетехнику ВСУ под Авдеевкой
Минобороны: танк Т-90М уничтожил позиции ВСУ на Авдеевском направлении
Экипаж российского танка Т-90М «Прорыв» ликвидировал позиции и бронетехнику противника под Авдеевкой. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Экипаж танка Т-90М „Прорыв“ группировки войск „Центр“ огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт и бронетехнику ВСУ», — пояснили в пресс-службе оборонного ведомства.
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Танкисты получили координаты расположения ВСУ от расчета беспилотника-разведчика. Танк выдвинулся на огневую позицию, навелся на цель и атаковал осколочно-фугасными боеприпасами.
Противника поразили на расстоянии до 10 километров. В ведомстве указали, что российские танки поддерживают действия штурмовиков, а также останавливают противника.
Ранее под Часовым Яром российские военнослужащие взяли в плен несколько бойцов ВСУ.
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