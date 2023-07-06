Мир 06 июля 2023, 20:39 США испугались попадания Storm Shadow к русским War Zone: перехват россиянами Storm Shadow может быть чувствителен для Запада РИА «Новости»

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Перехват российскими военными целой ракеты Storm Shadow может оказаться чувствительным для Запада. В этом случае российские военные получат доступ к ее устройству, написало издание The War Zone.

«Потеря одной в значительной степени неповрежденной ракеты — нежелательное событие. Британская Storm Shadow имеет некоторые стелс-технологии, которые уменьшают ее заметность. <…> Материалы, использованные в ее конструкции, и устройство боеголовки также были бы интересны», — отметили в публикации.

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Наиболее секретной частью дальнобойной ракеты является ее система наведения боеприпаса. И если внутренний датчик, программное обеспечение и бортовая электроника попадут в руки потенциального противника, они позволят обнаружить больше уязвимостей ракеты.

ВСУ пытались ударить по Бердянску ракетами Storm Shadow англо-французского производства. Российские средства ПВО сумели отразить удар, сбив ракеты на подлете к городу.