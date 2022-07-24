Российские военные заблокировали Углегорскую ТЭС в ДНР

Российские военные полностью заблокировали территорию Углегорской ТЭС в ДНР. При этом зачистка от украинских националистов еще не началась, заявил исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько.

«По Углегорской ТЭС И Новолуганке. Территория станции полностью заблокирована. Но пока не зачищена. Новолуганское на 50% находится под контролем Народной милиции ДНР», — написал Приходько в своем Telegram-канале.

Он добавил, что, по неподтвержденным данным, украинские войска отходят от Семигорья. Если до утра ВСУ не отступят в Новолуганском, то они рискуют оказаться в очередном окружении.

Как написали «Известия» со ссылкой на корреспондента Алексея Полторанина, на территории Углегорской ТЭС уже началась зачистка. Там работают подразделения Народной милиции ЛНР.

Российские войска продолжают продвигаться вглубь Украина и освобождать территории от украинских националистов. Днем 24 июля официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВКС России уничтожили более 50 националистов под Николаевом.