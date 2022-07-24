Российские военные уничтожили более 50 боевиков в районе Николаева

Воздушно-космические силы России в рамках специальной операции на Украине высокоточным ударом уничтожили более 50 националистов под Николаевом. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«ВКС России нанесли удар по складам боеприпасов и вооружения 123-й бригады теробороны и 28-й бригады ВСУ в Николаеве, уничтожив больше 50 человек», — заявил он.

Помимо этого, российские военные ликвидировали авиационную технику ВСУ на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области.

За минувшие сутки российские силы ПВО сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов в Донецке, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

Также ВС РФ сообщило об уничтожении склада американских противокорабельных ракет и украинского военного корабля в порту Одессы.