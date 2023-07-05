05 июля 2023, 07:09
Российские военные взяли в плен чемпиона Украины по боксу
РИА «Новости»: ВС России взяли в плен чемпиона Украины по боксу Приходько
Чемпион Украины по боксу Андрей Приходько попал в плен российских военных. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Я профессионально занимался до армии боксом, у меня 15 лет стажа. Являюсь мастером спорта, чемпионом Украины и обладателем Кубка страны. В перерывах между боксом занимался кикбоксингом», — рассказал он.
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Приходько отметил, что отправился в зону боевых действий ради получения военного билета.
«Чтобы устроиться на хорошую работу или сделать себе карьеру, на Украине он обязателен. В плен меня взяли на Артемовском направлении, когда мы пошли в наступление со стороны Часова Яра», — добавил спортсмен.
Также он уточнил, что находился в рядах националистического подразделения «Кракен»*.
Ранее Приходько рассказал, что украинские военные опасаются работать на иностранной бронетехнике, потому что российская армия целенаправленно ее уничтожает.
* «Кракен» признан в России экстремистской организацией, ее деятельность и символы на территории страны запрещены
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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