Спецоперация 05 июля 2023, 07:09 Российские военные взяли в плен чемпиона Украины по боксу РИА «Новости»: ВС России взяли в плен чемпиона Украины по боксу Приходько РИА «Новости»

Читать 360tv в

Чемпион Украины по боксу Андрей Приходько попал в плен российских военных. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я профессионально занимался до армии боксом, у меня 15 лет стажа. Являюсь мастером спорта, чемпионом Украины и обладателем Кубка страны. В перерывах между боксом занимался кикбоксингом», — рассказал он.

Реклама

Приходько отметил, что отправился в зону боевых действий ради получения военного билета.

«Чтобы устроиться на хорошую работу или сделать себе карьеру, на Украине он обязателен. В плен меня взяли на Артемовском направлении, когда мы пошли в наступление со стороны Часова Яра», — добавил спортсмен.

Также он уточнил, что находился в рядах националистического подразделения «Кракен»*.

Ранее Приходько рассказал, что украинские военные опасаются работать на иностранной бронетехнике, потому что российская армия целенаправленно ее уничтожает.

* «Кракен» признан в России экстремистской организацией, ее деятельность и символы на территории страны запрещены