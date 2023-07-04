04 июля 2023, 10:36
«Они стали целью». Украинский солдат признался в боязни ездить на немецких танках
Пленный боец «Кракена» сообщил, что солдаты ВСУ боятся ездить в Leopard из-за охоты на них
Украинские военнослужащие опасаются ездить на немецких танках Leopard, потому что российские войска ведут охоту на поставленную Западом бронетехнику. Об этом РИА «Новости» рассказал пленный боевик националистического подразделения «Кракен»* Андрей Приходько.
По его словам, механики опасаются работать в Leopard, так как на поле боя эти танки становятся первостепенной целью.
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«В Leopard сразу летит все подряд, вплоть до крупного калибра. Они долго в бою не живут, как и иностранные боевые машины», — сказал боевик.
Приходько выразил мнение, что российские военные объявили настоящую охоту на западную технику.
«Мы часто видели, что в одну цель по ходу движения летело все, что только могло лететь», — добавил он.
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что в ближайшее время ВСУ получат десятки танков Leopard.
* «Кракен» признан в России экстремистской организацией, ее деятельность и символы на территории страны запрещены
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