Спецоперация 04 июля 2023, 10:36 «Они стали целью». Украинский солдат признался в боязни ездить на немецких танках Пленный боец «Кракена» сообщил, что солдаты ВСУ боятся ездить в Leopard из-за охоты на них Викимедиа

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Украинские военнослужащие опасаются ездить на немецких танках Leopard, потому что российские войска ведут охоту на поставленную Западом бронетехнику. Об этом РИА «Новости» рассказал пленный боевик националистического подразделения «Кракен»* Андрей Приходько.

По его словам, механики опасаются работать в Leopard, так как на поле боя эти танки становятся первостепенной целью.

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«В Leopard сразу летит все подряд, вплоть до крупного калибра. Они долго в бою не живут, как и иностранные боевые машины», — сказал боевик.

Приходько выразил мнение, что российские военные объявили настоящую охоту на западную технику.

«Мы часто видели, что в одну цель по ходу движения летело все, что только могло лететь», — добавил он.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что в ближайшее время ВСУ получат десятки танков Leopard.

* «Кракен» признан в России экстремистской организацией, ее деятельность и символы на территории страны запрещены