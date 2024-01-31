Спецоперация 31 января 2024, 08:24 Российские военные уничтожили украинские опорные пункты под Табаевкой Марочко: российские военные укрепляют свои позиции после взятия Табаевки РИА «Новости»

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Военнослужащие ВС России развивают успех на Купянском направлении после освобождения села Табаевка в Харьковской области. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

По данным источников Марочко, российские военные при поддержке авиации и артиллерии уничтожили ряд украинских опорных пунктов в окрестностях Табаевки. Западнее села они заняли одну из господствующих высот, что позволяет контролировать все передвижения противника на севере, западе и юге, а также расширить спектр применения оружия. Кроме того, эта позиция создает угрозу ВСУ в районе Песчаного и Котляровки.

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Российские военные освободили Табаевку 29 января. Тогда же они улучшили позиции на Краснолиманском направлении. За сутки ВСУ лишились здесь более 300 бойцов.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС России постепенно продвигаются на Запорожском направлении, отбрасывая украинских военных с их позиций.