Спецоперация 04 января 2023, 01:57 Российские военные уничтожили ударившую по Макеевке установку HIMARS Минобороны: российские военные уничтожили обстрелявшую Макеевку установку HIMARS Википедия

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Российские военные ответным ударом уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, из которой украинские военные обстреляли Макеевку. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков. Его слова привел Telegram-канал Минобороны.

«Ответным огнем пусковая установка реактивной системы залпового огня, из которой ВСУ вели огонь по Макеевке, уничтожена», — говорится в сообщении.

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Также ведомство указало, что в районе Дружковки в ДНР уничтожено еще четыре РСЗО HIMARS, четыре РСЗО RM-70 Vampire и свыше 800 снарядов к ним, добавил RT.

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Севрюков сообщил, что число погибших при ударе по Макеевке российских военных выросло до 89 человек. Среди погибших оказался заместитель командира полка подполковник Бачурин. Всем пострадавшим и семьям погибших, как заверили в ведомстве, будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. По итогам расследования, как подчеркнул Севрюков, виновных должностных лиц привлекут к ответственности.

ВСУ нанесли удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по месту размещения российских войск в Макеевке 1 января ровно в 00:01.