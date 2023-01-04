04 января 2023, 01:57
Российские военные уничтожили ударившую по Макеевке установку HIMARS
Минобороны: российские военные уничтожили обстрелявшую Макеевку установку HIMARS
Российские военные ответным ударом уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, из которой украинские военные обстреляли Макеевку. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков. Его слова привел Telegram-канал Минобороны.
«Ответным огнем пусковая установка реактивной системы залпового огня, из которой ВСУ вели огонь по Макеевке, уничтожена», — говорится в сообщении.
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Также ведомство указало, что в районе Дружковки в ДНР уничтожено еще четыре РСЗО HIMARS, четыре РСЗО RM-70 Vampire и свыше 800 снарядов к ним, добавил RT.
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Севрюков сообщил, что число погибших при ударе по Макеевке российских военных выросло до 89 человек. Среди погибших оказался заместитель командира полка подполковник Бачурин. Всем пострадавшим и семьям погибших, как заверили в ведомстве, будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. По итогам расследования, как подчеркнул Севрюков, виновных должностных лиц привлекут к ответственности.
ВСУ нанесли удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по месту размещения российских войск в Макеевке 1 января ровно в 00:01.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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