Мир 17 апреля 2023, 03:06 Боец «Вагнера» рассказал о расстреле ВСУ заложников в Артемовске «Известия»: ВСУ расстреляли заложников в Артемовске РИА «Новости»

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Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о расстреле заложников украинскими военными при «зачистке» дома в Артемовске. Это произошло во время спасения мирных жителей, которых российские военные выводили из подвалов в административном центре города, сообщили «Известия».

По словам сотрудника «Вагнера», украинские военные заняли позицию в доме, где в подвале прятались мирные люди. Когда штурмовики стали брать один дом, солдаты ВСУ разрешили жителям выйти из подвалов. Затем они начали сдаваться сами.

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«Сначала мы мирных жителей вывели, потом они потихонечку начали сдаваться с одного крыла подвала, потом остальных мы зажали, уже с верхних этажей зажали на первых», — поделился историей военный.

Несмотря на окружение, солдаты ВСУ все равно пытались бежать. В другом доме украинские военные не стали так просто сдаваться и застрелили заложников.

О том, что ВСУ удерживают людей, российским военным рассказала женщина, которая пробралась к ним ночью. Она попросила освободить жителей дома, которые удерживаются боевиками буквально через подъезд.

«Утром мы попытались их спасти, но двоих заложников украинские военнослужащие застрелили. Но остальных четверых мы спасли», — заключил боец ЧВК «Вагнер».

Ранее сообщалось, что штурмовики «Вагнера» взяли под контроль два квартала в Артемовске. Речь идет о северо-западной и юго-восточной части города. Поддержку с флангов вагнеровцам оказывали подразделения ВДВ.