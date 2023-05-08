Спецоперация 08 мая 2023, 02:18 Российские военные уничтожили танк ВСУ, обклеенный нацистской символикой «РВ»: российские солдаты на Т-80 уничтожили танк ВСУ в ходе танковой дуэли РИА «Новости»

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Российские танкисты лоб в лоб столкнулись с вражеским танком, а затем сняли на видео его уничтожение. Кадрами поделился Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«Танк с нацистскими крестами на башне выехал из лесополосы и был обнаружен нашим дроном», — рассказали авторы канала.

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Навстречу врагу выехал российский Т-80 под командованием Алтая, и у ВСУ не осталось никаких шансов. Наши военные сделали несколько выстрелов, после чего произошел взрыв боекомплекта вражеской машины. Когда уничтоженный танк проверили, выяснилось, что водитель пытался выбрать через люк, но был застигнут врасплох танковым пулеметом, добавили авторы.

Ранее военкоры показали горящий после артиллерийской атаки российской армии микрорайон Артемовска.