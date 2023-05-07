Спецоперация 07 мая 2023, 11:55 Появились кадры горящего микрорайона Артемовска после удара ВС РФ по нацистам Горящий микрорайон Артемовска после удара российских сил попал на видео РИА «Новости»

Читать 360tv в

Видеозапись, на которой виден горящий после артиллерийской атаки российской армии микрорайон Артемовска, появилась в Сети. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По данным журналистов, под артиллерийской огонь попал один из последних кварталов, занятых Вооруженными силами Украины (ВСУ). ВС РФ удалили по вражеским позициям спецбоеприпасами.

Реклама

«Окраина Бахмута светится, как будто празднуют Новый год», — прицитировала «РВ» украинского военного, находящегося в Артемовске.

На кадрах, снятых с беспилотника, запечатлен охваченный пожаром район Артемовска.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что до полного освобождения Артемовска осталось взять 2,5 километра. По его словам, украинские войска стягивают в город резервы, теряя здесь ежедневно от 400 до 600 человек. Он добавил, что у противника появилось большое количество боеприпасов и техники, взаимные обстрелы не останавливаются.