Российские войска не дали боевикам ВСУ перейти реку Оскол | 360°

Спецоперация 15 октября 2022, 14:01 Поделиться Telegram

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Viber Российские войска не дали боевикам ВСУ перейти реку Оскол Минобороны сообщило об ударе по тактической группе ВСУ при переправе через реку Оскол РИА Новости

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Удар российской артиллерии сорвал попытку переправы ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он пояснил, что украинские боевики пытались форсировать реку около поселка Двуречное Харьковской области, но российские военные нанесли удар и не допустили перехода.

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«В результате удара армейской авиации и артиллерии уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре бронеавтомобиля и два пикапа», — заявил Конашенков.

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Он добавил что около села Берестовое Харьковской области удары российской артиллерии по позициям украинских войск уничтожили 50 боевиков, два танка, пять бронированных машин, три автомобиля, а также полевой склад с боеприпасами.

За минувшие сутки украинская армия не совершала попыток наступления на Купянском направлении. Российская артиллерия била по огневым позициям ВСУ на дальних подступах, не допустив попыток атаковать российские позиции.

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