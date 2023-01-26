Спецоперация 26 января 2023, 00:05 Российские военные уничтожили командный пункт 128-й бригады ВСУ в Запорожской области — Рогов Член совета ВГА Запорожской области Рогов: уничтожен командный пункт 128-й бригады ВСУ РИА «Новости»

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Российские вооруженные силы нанесли удар по расположению командного пункта 128-й бригады ВСУ, локация противника была уничтожена. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, его процитировало РИА «Новости».

«Уничтожен командный пункт 128-й бригады, до этого у них командный состав не погибал», — заявил Рогов.

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Основные направления боевых действий в Запорожской области это линия Каменское — Гуляйполе — Орехов. Благодаря локальному наступлению по мнению Рогова российские войска захватили стратегической преимущество на этом участке фронта.

Рогов также рассказал, что ВСУ на Запорожское направление перекинули группировку общей численностью около 40 тысяч военных. Украинская сторона готовит наступление, считает член ВГА.

О подготовке ВСУ к контрнаступлению в Запорожской области ранее сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. Он заявил, что власти видят и понимают ситуацию, российская армия готовится «к встрече незваных гостей». Вооруженные силы России обладают достаточными ресурсами для наступательных действий, но с учетом размера украинской группировки «встречать противника лучше в обороне».