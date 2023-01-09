Спецоперация 09 января 2023, 15:35 Российские военные уничтожили две польские САУ Krab в зоне СВО Минобороны России заявило об уничтожении двух САУ Krab в ДНР и Запорожской области

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Российские военные в ходе выполнения спецоперации уничтожили две польские самоходные артиллерийские установки Krab, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он уточнил, что принадлежащую ВСУ технику уничтожили на территории ДНР и Запорожской области.

Помимо польских САУ военнослужащие уничтожили две украинских самоходные гаубицы «Акация» и гаубицу Д-30. Вооружение находилось в районах сел Звановка и Серебрянка в ДНР, а также возле сел Новоданиловка и Степное в Запорожской области.

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На территории Донецкой республики уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-50 американского производства.

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«В районе населенного пункта Ивановка Луганской Народной Республики на огневой позиции уничтожена артиллерийская система М777 производства США», — добавил Конашенков.

Утром 9 января стало известно об освобождении села Бахмутское в ДНР. Этот населенный пункт находится недалеко от города Артемовск, который пока находится под контролем украинских военных.