Спецоперация 16 марта 2023, 15:01 Российские военные уничтожили четыре танка ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях Минобороны: группировка «Восток» ударила по ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлении РИА «Новости»

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Российские бойцы уничтожили 60 украинских боевиков и тяжелую военную технику на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны.

«На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск „Восток“ нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ», — уточнили в ведомстве.

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Удары наносили в районах населенных пунктов Угледар, Павловка в Донецкой Народной Республике, Новоданиловка и Щербаки в Запорожье.

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Противник потерял 60 солдат. Кроме того, российские бойцы уничтожили четыре танка, бронеавтомобиль, гаубицу Д-20 и американскую артиллерийскую систему М777.

Накануне украинская армия потеряла на Донецком направлении до 160 человек. Таких результатов удалось достичь благодаря ударам авиации и огня артиллерии группировки «Юг».