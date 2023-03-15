Спецоперация 15 марта 2023, 13:53 Украинская армия за сутки потеряла на Донецком направлении до 160 человек Минобороны: потери ВСУ на Донецком направлении составили до 160 военнослужащих РИА «Новости»

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Артиллерия группировки российских войск «Юг» нанесла удары на Донецком направлении. За сутки потери Вооруженных сил Украины в этом районе достигли почти 160 человек, сообщил журналистам представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Таких результатов удалось достичь благодаря активным действиям российских подразделений, ударов авиации и огня артиллерии группировки «Юг». Кроме 160 бойцов, ВСУ лишились четырех автомобилей, двух боевых бронированных машин, машины пехоты и танка.

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Три склада боеприпасов разбили у населенных пунктов Дачное, Галицыновка и Новоселовка Первая ДНР. На Донецком направлении также уничтожили боевые машины РСЗО «Град» и «Ураган», самоходную артиллерийскую установку «Акация», гаубицу Д-20, американскую систему М777 и гаубицу М109 Paladin.

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На Купянском направлении армия Украины осталась без 70 бойцов, на Краснолиманском потеряла до 235 военных, на Южно-Донецком и Запорожском — до 75 человек, на Херсонском — более 35 солдат.