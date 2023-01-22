Спецоперация 22 января 2023, 15:04 Российские военные уничтожили более 80 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны сообщило об уничтожении свыше 80 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Российские военные в ходе боев на Краснолиманском направлении за прошедшие сутки уничтожили более 80 украинских националистов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.

«Ударами армейской и оперативно-тактической авиации, а также огнем ВДВ и артиллерии Центрального военного округа нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в ДНР и ДНР, уничтожив более 80 единиц живой силы», — сообщил он.

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Конашенков уточнил, что также российские военные ликвидировали пикап, пять боевых бронированных машин и одну боевую машину пехоты.

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Ранее Министерство обороны сообщило об уничтожении двух американских РЛС в в Донецкой и Луганской народных республиках.

После начала специальной операции российские военные уничтожили 401 зенитный ракетный комплекс, 7601 танк и других боевых бронированных машин, 376 самолетов, 3887 минометов и орудий полевой артиллерии, а также 8144 единицы специальной военной автомобильной техники.