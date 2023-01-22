22 января 2023, 14:54
ВСУ лишились двух американских РЛС в Донбассе
Минобороны: ВС РФ уничтожили две радиолокационные станции ВСУ в Донбассе
Российские военные за минувшие сутки уничтожили в ходе спецоперации две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщили в Минобороны.
Станцию AN/TPQ-48 уничтожили в районе населенного пункта Вишневое в ДНР, уточнили в ведомстве. В ЛНР, в районе населенного пункта Невское, подразделения ВС РФ нанесли удар по станции AN/TPQ-37.
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По данным ведомства, на Краснолиманском направлении российские войска нанесли поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ в районе Стельмаховки, еще двум десантно-штурмовым бригадам ВСУ и 125-й бригаде теробороны — в районах Червоной Дибровы (ЛНР), Серебрянского лесничества и Ямполовки (ДНР). За сутки на этом направлении ВСУ потеряли свыше 80 военнослужащих, подчеркнули в Минобороны.
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В общей сложности с начала проведения СВО российские военные уничтожили уже более 375 украинских самолетов, 203 вертолета и свыше 2930 беспилотников.
ДНР
ЛНР
Специальная военная операция РФ на Украине
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