Российские военные в рамках задач специальной операции на Украине уничтожили более 50 националистов нацбатов «Азов»* и «Айдар»** в Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме этого, представитель оборонного ведомства сообщил, что боевики запрещенного вооруженного формирования «Кракен»*** расстреляли 100 украинских военных, которые покинули позиции в районе населенного пункта Уды.

Также российские военные разгромили подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ в ходе наступления в Харьковской области, остатки боевиков сбежали с поля боя.

*«Азов» — террористическая организация, запрещена в РФ.

**«Айдар» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.

*** Националистический батальон «Кракен» — ответвление батальона «Азов», признанного экстремистской организацией и запрещенного в РФ.