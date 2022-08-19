Националисты «Кракена» расстреляли 100 солдат ВСУ за бегство с позиций

Националисты запрещенного вооруженного формирования «Кракен»* расстреляли 100 украинских военных, которые покинули позиции в районе населенного пункта Уды. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По данным ведомства, в результате наступления союзных сил в Харьковской области 14 августа были разгромлены подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Уды. Остатки соединения сбежали с удерживаемых позиций.

«Для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ националисты вооруженного формирования „Кракен“* показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, покинувших свои позиции», — сообщил Конашенков.

О том, что украинские власти пытаются карательными мерами бороться с отступлением ВСУ, в ведомстве сообщали и в начале лета. В июне, по данным министерства, в районах боевых действий участились инциденты с расстрелом солдат ВСУ в спину националистическими подразделениями, сообщал RT.

* Националистический батальон «Кракен» — ответвление батальона «Азов», признанного экстремистской организацией и запрещенного в РФ.